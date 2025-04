從一張紙

重新開啟對世界的想像

恆成紙業 / AUSPIC PAPER創立於1977年,為台灣平面、出版與印刷製作負任「選紙人」角色進入了不惑。從世界各地到台灣國產、從細膩獨特到平實質樸,我們重新思索這張乘載無數文化、藝術與設計創作的載具,如何成為開啟世界想像的切入口,不僅是知識與美學的傳送門,也重新呈現紙張背後所隱含的價值與歷史意義。一張空白的紙代表無限的可能性,我們期待更多豐沛的創作、期待將這些可能穿越時空地長久保存。

A blank piece of paper represents infinite possibilities and you are invited to this front row seat for an explosive display of aspirations happening right now on our island and beyond.